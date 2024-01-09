Число российских лиц под санкциями выросло более чем вдвое за 2023 год

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Число российских фигурантов западных санкционных списков за минувший год увеличилось более чем вдвое, свидетельствует статистика системы X-Compliance.

По состоянию на 31 декабря в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 33 714 фигурантов, из них 18 483 иностранных лица и 15 231 - российское лицо. Год назад эти показатели составляли соответственно 24 101 подсанкционное лицо, из них 16 297 иностранных и 7 804 российских.

Россию в списках представляют 8 410 физических лиц и 6 821 компания (год назад - 4 832 и 2 972 соответственно).

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 13,2% занимаются оптовой торговлей, 9,7% - научными исследованиями и разработками, 7,3% - производством компьютеров, электроники и оптики, 5,2% - оказанием финансовых услуг, 5,1% - разработкой программного обеспечения.

По "правилу 50%", которое применяется в рамках санкционных списков OFAC (США), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury), санкции распространяются и на компании, не названные в указанных санкционных списках напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. Под риском распространения действия этого правила на 31 декабря находились 4 643 российских компании.