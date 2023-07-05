"Интерфакс" запустил новый функционал в Х-Compliance для проверки товаров на санкционные риски

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" объявила о запуске нового функционала сервиса Х-Compliance, который предназначен для проверки товаров на наличие санкционных рисков, прежде всего - ограничений на экспорт и импорт.

Бизнес в 2022 году столкнулся с беспрецедентным масштабом ограничений, в том числе торговых, касающихся экспорта и импорта. Это - обширная сфера с собственной сложной законодательной базой.

Понимание того, какие товары находятся под теми или иными ограничениями, важно для оценки рисков при взаимодействии с клиентами, контрагентами и связанными с ними лицами. Эти данные необходимы экспортерам, импортерам, банкам и другим участникам цепочек поставок.

В настоящее время со стороны США, ЕС и Великобритании под санкционные ограничения в отношении России попадают более 10 тысяч товарных позиций из самых разных категорий: от микросхем и строительных кранов до трюфелей и теннисных мячей.

В отличие от перечней физических и юридических лиц - фигурантов санкций, которые иностранные ведомства зачастую предоставляют в консолидированном виде, данные по подсанкционным товарам гораздо более разрозненны и неоднородны.

Новый функционал Х-Compliance объединяет актуальные данные из различных источников в единые карточки и позволяет пользователю с помощью широкого поиска проверять товар на риск применения санкций.

В карточке товара отражаются его наименования, различные идентификаторы, например, коды товарной номенклатуры и экспортного контроля, фиксируется информация о санкционных ограничениях различных юрисдикций на данный товар и сведения о связанных с ним других санкционных объектов - физлиц, организаций, товаров, стран.

Функционал Х-Compliance позволяет формировать отчеты с данными по товарам в форматах PDF и XLSX, при этом XLSX-отчет работает в формате конструктора: можно выгружать только необходимые поля - как при разовой, так и при массовой проверке.

Выверенная и структурированная информация о подсанкционных товарах позволит участникам рынка минимизировать риски, связанные с блокировкой платежей, задержкой в поставках товаров, риски нарушения условий договоров и их расторжения, а также финансовых и репутационных потерь.

X-Compliance - сервис, созданный Группой "Интерфакс" для оценки и эффективного управления комплаенс-рисками в сферах ПОД/ФТ, противодействия коррупции, санкций, FATCA/CRS, противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.