Минфин пока не рассматривает поддержку попавшей под санкции "АЛРОСА"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минфин пока не рассматривает вариант поддержки "АЛРОСА" за счет увеличения финансирования закупок в Гохран, заявил в интервью "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев .

"Пока нет никаких признаков, что потребуется. У компании колоссальный запас прочности, там отрицательный чистый долг, причем с большим запасом", - сказал он.

При этом, по словам замминистра, санкции - "конечно, это довольно неприятная история, будем смотреть, как она будет развиваться".

Моисеев добавил, что компания "готовилась [к санкциям], ведь никакого секрета в этом не было, наши оппоненты об этом долго уже говорили".

Входящие в состав 12-го санкционного пакета Евросоюза меры касаются не только добытых в России алмазов, но и бриллиантов, которые были произведены из российских алмазов в третьих странах и ввозятся на рынки G7 с новой страной происхождения. Наиболее болезненным является запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов весом от 1 карата, ограненных в третьих странах из российских алмазов, который вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей. В 2009 году Гохран выкупил у "АЛРОСА" алмазы на сумму около $1 млрд в качестве антикризисной меры. В первой половине 2020 года, когда продажи алмазов остановились во время пандемии, государство рассматривало предложение главы Якутии о выкупе продукции "АЛРОСА" на сумму от $500 млн до $1,7 млрд. Сделка не потребовалась, так как после обвала к осени 2020 года спрос на рынке восстановился.