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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Эксперты Совбеза РФ рассмотрели ситуацию с расширением БРИКС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Секция по глобальным проблемам и международной безопасности научного совета при Совбезе России рассмотрела вопросы взаимодействия в рамках БРИКС, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

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"Проведен анализ ситуации, связанной с расширением БРИКС, а также сформирован ряд предложений, направленных на оперативное "встраивание" новых членов в работу в многостороннем формате в период российского председательства в объединении в 2024 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что эксперты особо подчеркнули важность наращивания внешнеполитической координации и развития диалога по вопросам безопасности в рамках объединения.

БРИКС Совбез РФ
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