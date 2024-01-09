Эксперты Совбеза РФ рассмотрели ситуацию с расширением БРИКС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Секция по глобальным проблемам и международной безопасности научного совета при Совбезе России рассмотрела вопросы взаимодействия в рамках БРИКС, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Проведен анализ ситуации, связанной с расширением БРИКС, а также сформирован ряд предложений, направленных на оперативное "встраивание" новых членов в работу в многостороннем формате в период российского председательства в объединении в 2024 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что эксперты особо подчеркнули важность наращивания внешнеполитической координации и развития диалога по вопросам безопасности в рамках объединения.