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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Аргентина сообщила участникам БРИКС о решении не вступать в это объединение

Аргентина сообщила участникам БРИКС о решении не вступать в это объединение
Фото: Per-Anders Pettersson/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Власти Аргентины официально проинформировали лидеров стран-участниц БРИКС о решении не вступать в это объединение, сообщает в пятницу аргентинская газета Clarín со ссылкой на источники в аргентинском правительстве.

"В правительстве направили письма с этой информацией президентам каждой из стран БРИКС, чтобы сделать официальным принятое несколько недель назад решение", - пишет издание.

Позднее президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах, отправленных лидерам стран-членов БРИКС, подтвердил отказ страны от вступления в объединение.

"Некоторые решения, принятые предыдущим правительством, пересмотрят. Среди них - создание специализированного подразделения для активного участия страны в БРИКС", - говорится в письме Милея президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве.

"На данном этапе вступление Аргентины в БРИКС с 1 января 2024 года в качестве полноправного члена не кажется целесообразным", - добавил Милей.

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Пришедший к власти ранее в этом году президент Аргентины Хавьер Милей еще во время предвыборной кампании выступил против присоединения страны к БРИКС. В конце ноября Диана Мондино, которой на тот момент предстояло занять пост главы МИД, заявила, что "Аргентина не вступит в БРИКС", поскольку не может внести взнос для присоединения в Новый банк развития БРИКС.

Аргентину наряду с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ пригласили присоединиться к этому объединению с 1 января 2024 года.

Аргентина БРИКС
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