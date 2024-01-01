Путин заявил о готовности трех десятков стран так или иначе подключиться к БРИКС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в обращении в связи с началом председательства России в БРИКС заявил, что около 30 стран готовы в той или иной форме подключиться к этому объединению и его повестке.

"Будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня. Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств - партнеров БРИКС", - говорится в обращении на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что "БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников - государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности".

"Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности", - сказано в обращении.

Путин назвал девиз России в роли председателя: "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".

"Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году", - подчеркивается в обращении.

БРИКС сейчас включает 10 государств. В августе 2023 года к входившим в объединение Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединись Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

"Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах", - отметил Путин.

"Предпримем все возможные шаги для того, чтобы, сохраняя традиции и руководствуясь опытом, накопленным объединением за предыдущие годы, способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности, - пообещал он. - Естественно, особый упор сделаем на повышении внешнеполитической координации стран-участниц, совместном поиске эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности. Будем способствовать практической реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и Плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021-2024 годы, обеспечению энергетической и продовольственной безопасности, повышению роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитию межбанковской кооперации и расширению использования национальных валют во взаимной торговле", - обещает Путин.

Он назвал в числе приоритетов "дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодёжных обменов и по линии гражданского сообщества".

Путин информирует, что в общей сложности в рамках председательства России планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России, а кульминацией станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.