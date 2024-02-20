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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Дума приняла закон о нулевом НДС на услуги оператора реестра углеродных единиц

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который освобождает от НДС услуги оператора реестра углеродных единиц (АО "Контур") по проведению операций в реестре, это - открытие счета, регистрация климатического проекта, зачисление и списание углеродных единиц (УЕ).

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Законопроект № 507329-8 правительство внесло в парламент в декабре 2022 года.

Сейчас тарифы на услуги АО "Контур" регулируются правительством. Так, за открытие счета юридическому лицу оператор взимает плату в размере 18 тысяч рублей, за регистрацию климатического проекта - также 18 тысяч рублей. Зачисление на счет исполнителя климатического проекта углеродных единиц при их выпуске в обращение в результате реализации климатического проекта от 10 до 20 рублей за операцию с одной УЕ, но для физлиц и ИП - не более 100 тысяч рублей, для юрлиц - не более 1 млн рублей.

Перечисленные тарифы не включают НДС, который оплачивается исполнителем климатического проекта отдельно и составляет 20%. Принятый закон обнуляет данный НДС, норма вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (квартал).

правительство Госдума АО "Контур"
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