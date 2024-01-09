Канадская онлайн-библиотека Wattpad оштрафована на 800 тысяч рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил административный штраф в 800 тысяч рублей канадской интернет-библиотеке Wattpad за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Штраф был назначен по статье об отказе убрать подлежащий удалению контент (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Wattpad - писательская интернет-платформа, где пользователи могут размещать собственный контент.

Кроме того, суд на 1 февраля отложил рассмотрение аналогичного протокола в отношении корпорации Amazon.