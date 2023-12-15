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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Amazon грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд 9 января рассмотрит протокол об административном правонарушении компании Amazon, составленный Роскомнадзором из-за отказа удалять запрещенную в России информацию.

"Рассмотрение административного протокола в отношении Amazon назначено на 9 января в 14:30 по Москве", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компании вменяется ч.2 ст. 13.41 (Неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по их удалению предусмотрена законодательством РФ), а именно отказ удалить информацию "о местах и способах распространения наркотических средств".

В 2022 году Amazon дважды был оштрафован за отказ удалить информацию "о местах и способах распространения наркотических средств", а также "о способах совершения самоубийства" на общую сумму 4 млн рублей.

Таким образом это третье административное обвинение компании в нарушении российского законодательства. По нему компании грозит до 4 млн рублей штрафа.

С начала 2021 года за отказ удалять запрещенный в России контент штрафам подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает сотни млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись оборотным штрафам. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

Также суд регулярно штрафует дочернюю структуру компании Amazon - видеосервис Twitch Interactive.

Amazon Google Meta Twitch Роскомнадзор Таганский суд
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