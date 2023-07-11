Сервис Discord оштрафовали на 6 млн руб. за неудаление порнографического контента

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 6 млн рублей сервису для обмена сообщениями и видеоконференций Discord за неудаление запрещенного контента, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Discord признан виновным в неудалении материалов порнографического характера (ч. 4 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, сервису было вменено неудаление по уведомлениям Роскомнадзора 11 материалов, содержащих порнографический контент с несовершеннолетними.

Защитники Discord пояснили в суде, что сервис удалил все запрещенные материалы еще до составления протокола об административном нарушении, однако не мог сделать этого непосредственно после получения уведомления регулятора, поскольку оно было направлено на не предназначенную для этого электронную почту. С учетом этого представители сервиса попросили назначить компании наказание ниже минимально возможного.

Ранее во вторник за неудаление контента, доступ к которой должен быть ограничен, мировой судья оштрафовал видеосервис Twitch, дочернюю компанию корпорации Amazon, и облачный сервис Dropbox.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia и др. - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.