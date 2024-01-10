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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Восстановлено движение на месте схода вагонов в Забайкалье

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение на Транссибирской магистрали в районе схода вагонов грузового состава в Забайкальском крае восстановлено в двух направлениях, сообщает пресс-служба РЖД.

"В 10:07 местного времени завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Алеур - Бушулей. Железнодорожники восстановили более 400 метров одного и 200 метров соседнего пути, поврежденных из-за схода вагонов", - говорится в сообщении.

В работах было задействовано более 300 железнодорожников, три восстановительных поезда (со станций Зилово, Шилка и Могоча), а также другая специализированная техника.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. РЖД принимаются меры по нормализации графика движения.

Как сообщалось, в ночь на вторник на перегоне Алеур - Бушулей с рельсов, по уточненным данным, сошли 13 вагонов грузового поезда. В результате их соприкосновения со стоящим на соседнем пути грузовым составом, сошел с рельсов его локомотив. Причины происшествия выясняются.

Забайкальск Забайкалье РЖД Транссиб
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