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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Открыто движение по одному ж/д пути в Забайкалье, нарушенное из-за схода вагонов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" во вторник открыло движение по одному пути перегона Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, где накануне произошёл сход вагонов грузового поезда, сообщается в официальном телеграм-канале компании.

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Первый поезд пошёл по восстановленному пути в 19:45 по московскому времени.

Задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам.

Продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути, отмечают в компании.

Забайкалье РЖД
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