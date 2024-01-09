Открыто движение по одному ж/д пути в Забайкалье, нарушенное из-за схода вагонов
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" во вторник открыло движение по одному пути перегона Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, где накануне произошёл сход вагонов грузового поезда, сообщается в официальном телеграм-канале компании.
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Первый поезд пошёл по восстановленному пути в 19:45 по московскому времени.
Задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам.
Продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути, отмечают в компании.