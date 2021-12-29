Трутнев опроверг связь "дальневосточной ипотеки" с ростом цен на жилье

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на жилье на Дальнем Востоке в последние годы ниже среднероссийского показателя, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Могу вам сказать, что жилье на Дальнем Востоке, к сожалению, дороже, чем в Российской Федерации в среднем. Но вот что касается роста, то рост цен на жилье на Дальнем Востоке за последние три года существенно ниже, чем в среднем по России. Поэтому никакого такого вот фантомного влияния "дальневосточной ипотеки" на рост стоимости жилья мы не обнаружили, его просто нет", - сказал Трутнев в среду в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что "дальневосточная ипотека" стимулирует жилищное строительство в ДФО и благодаря этому механизму десятки тысяч семей получили новые квартиры.

По его словам, снизить цены на жилье поможет строительство "дальневосточных кварталов", также нужно развивать производство стройматериалов, привлекать больше строительных мощностей, увеличивать объем строительства жилья.

"Мы сейчас вводим программу "дальневосточного квартала". Постараемся сделать, чтобы "дальневосточные кварталы" были построены во всех дальневосточных субъектах Российской Федерации. А там целый ряд преференций, который будет автоматически снижать цену продаваемого жилья. Поэтому мы этим всем занимаемся. Проблему понимаем. Но еще раз говорю, никакого опережающего роста цен на Дальнем Востоке нет", - сказал Трутнев.

Как сообщалось, в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Приморья рассказала о росте цен на жилье в регионе, в том числе из-за дешевой "дальневосточной ипотеки".

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена по поручению президента РФ в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Демография". Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар". о данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за два года в рамках реализации программы выдано более 30,2 тыс. кредитов на общую сумму 118,1 млрд рублей.

Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.