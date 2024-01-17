Загрузка гостиниц Дальнего Востока и Арктики выросла на 40% в 2023 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В январе-ноябре 2023 года количество туристов, бронировавших гостиницы на Дальнем Востоке и в Арктике выросло на 1,8 млн человек или на 40%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы отмечаем существенный рост числа турпоездок в эти регионы. За 11 месяцев прошлого года в гостиницах остановилось на 1,8 млн человек больше, чем годом ранее. Это плюс 40%. Доля поездок в ДФО и Арктику в общем числе турпоездок по России выросла до 8,6%. Это более чем на один процентный пункт", - сказал он на совещании президента с членами правительства.

Как отметил Решетников, в регионах активно вводятся новые номера, растет загрузка существующего номерного фонда, а также реализуются меры поддержки в рамках нацпроекта по туризму.