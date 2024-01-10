В морских портах Ростовской области из-за льда ограничили судоходство

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В морских портах Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова ограничили судоходство из-за образования льда в акваториях Азовского моря и реки Дон, говорится в распоряжениях служб капитанов морских портов.

Чтобы обеспечить безопасность плавания и стоянки судов с 00:00 по Москве 10 января ввели ограничения по режиму ледового плавания. Запрещено плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением случаев аварийного характера. Это ограничение не распространяется на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовных операций в порту, а также плавание жестко сочлененных барже-буксирных составов, имеющих согласованный маршрут следования в пределах установленного района и сезона плавания.

В распоряжениях говорится, что к плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства. Суда возрастом 30 лет и более должны иметь подтверждение категории ледового усиления.

"Перечисленные ограничения действуют до их отмены", - говорится в распоряжениях.

Порт Ростова-на-Дону имеет статус международного, принимает и обрабатывает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5 тысяч тонн, а также иностранные суда со сходными характеристиками и осадкой до 4 метров. В порту имеется 56 причалов. Пропускная способность грузовых терминалов - 12,8 млн тонн в год.

Порт Азова расположен на линии 9-го интермодального коридора, предназначенного для переброски грузов с севера на юг. Порт работает в условиях круглогодичной навигации, принимает суда типа "река-море" грузоподъемностью до 5 тысяч тонн.

Круглогодичный порт Таганрога расположен на северном побережье Азовского моря в Таганрогском заливе. В порту 11 причалов. Пропускная способность грузовых терминалов - 4,9 млн тонн в год, пассажирских - 70 тысяч человек в год.