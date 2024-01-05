Около 80% территории России находится в области низких температур

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы регистрируется примерно на 80% территории России, сообщил "Интерфаксу" в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если смотреть на декадный прогноз на период с 5 по 14 января, то на европейской территории страны, на Урале, в западной Сибири средняя декадная температура на 8-12 градусов ниже нормы. Такое редко бывает. Практически 80% территории страны сейчас находится в области низких температур, температура ниже нормы", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что "только на самом юге европейской территории России и азиатской части страны температура около нормы". Температура выше нормы примерно на 8 градусов в среднем за декаду будет только на Чукотке, "но все-равно, там очень холодно", отметил синоптик.

Так, по прогнозам, в северной половине Центрального федерального округа - Владимирской, Ярославской, Костромской областях - температура на 8-17 градусов ниже нормы сохранится до 8 января. Аналогичная ситуация прогнозируется в Приволжском федеральном округе, где температура будет на 7-17 градусов ниже нормы, и на Урале. Там также холодная погода будет до начала рабочей недели.

При этом, на юге европейской части России, где в течение ближайших трех дней прогнозируется высокая температура - ночью около плюс 5 градусов, днем около плюс 10, а на черноморском побережье от плюс 12 до плюс 17 градусов, также прогнозируется похолодание. Ночные температуры опустятся до минус 7 - минус 4 градусов, а днем будет около ноля. Но на черноморском побережье, как уточнил Вильфанд, ночью будет около плюс 5, а днем - плюс 8 - плюс 10. Аналогическая ситуация прогнозируется в Крыму. Сейчас там днем от плюс 11 до плюс 17 градусов, но с 9 января произойдет понижение температуры: ночью будет от минус 8 до минус 4, а днем около ноля.

Наоборот резкое повышение температуры прогнозируется в Санкт-Петербурге. "Еще три дня там достаточно холодная погода, на 12-13 градусов ниже нормы. Ночные температуры в диапазоне минус 23 - минус 18, а днем не намного теплее - от минус 17 до минус 14 градусов. А вот дальше - в понедельник днем температура повысится до минус 5 - минус 3. И уже во вторник, среду и четверг температура около нормы и даже на 1 градус выше нормы: ночью минус 9 - минус 6, днем минус 4 - минус 1", - сообщил Вильфанд.

Резко повысится температура и в Мурманской области, где были 30-градусные морозы. Начиная с 7 января, температура там повысится на 20-25 градусов.