Власти сообщили об уничтожении беспилотника над Волгоградской областью
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду сообщил о сбитом беспилотном летательном аппарате, пролетавшем над территорией региона.
"Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", - приводятся слова Бочарова в официальном телеграм-канале администрации региона.