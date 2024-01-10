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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Власти сообщили об уничтожении беспилотника над Волгоградской областью

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду сообщил о сбитом беспилотном летательном аппарате, пролетавшем над территорией региона.

"Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", - приводятся слова Бочарова в официальном телеграм-канале администрации региона.

Андрей Бочаров Минобороны РФ Волгоградская область
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