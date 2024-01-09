Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона на Брянщине

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что 9 января около 16:30 по Москве дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил в Telegram, что беспилотник самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, на земле обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее Минобороны сообщило, что над Курской и Орловской областями в этот день были сбиты восемь беспилотников.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области", - говорилось в одном пресс-релизе.

Позднее Минобороны добавило, что около 15:30 по Москве один дрон был сбит и еще один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей.