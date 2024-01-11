Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В недавнем ДТП в Пензенской области погибли семь граждан Узбекистана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В ДТП в Пензенской области в ночь на 11 января погибли семь граждан Узбекистана и еще двое получили травмы, подтвердил МИД страны. Президент Шавкат Мирзиеев поручил доставить на родину тела погибших и пострадавших спецбортом Минобороны, сообщили в МЧС республики.

"Президент Узбекистана поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения и транспорта, а также Агентству по внешней трудовой миграции доставить погибших и пострадавших граждан домой на специальном самолете Министерства обороны", - говорится в сообщении.

Российские чиновники помогают пострадавшим, отметили в МЧС.

Примерно в 3 часа ночи на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" ехавший в сторону Москвы минивэн JAC M3 с иностранными регистрационными номерами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. Сообщалось, что погибли семь пассажиров минивэна, еще двое пострадали. Затем СКР сообщил, что жертв стало восемь.

МИД МЧС Минобороны СКР Узбекистан Шавкат Мирзиеев Пензенская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ еще год не будет наказывать банки за работу с клиентами с заблокированными сайтами

Что произошло за день: четверг, 11 января

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 74 копейки, евро - на 84,25 копейки

Сергею Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Сергею Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Минюст выступил против предложения обязать ПАО иметь дивидендную политику

Х5 отчиталась о восстановлении поставок курятины в магазины в регионах

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май

Суд признал банкротом бывшего топ-менеджера банка "Волга-Кредит" Калинкина

В кампании по выборам президента РФ в настоящее время участвуют 11 человек

В кампании по выборам президента РФ в настоящее время участвуют 11 человек

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен в СКР для допроса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });