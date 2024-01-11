В недавнем ДТП в Пензенской области погибли семь граждан Узбекистана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В ДТП в Пензенской области в ночь на 11 января погибли семь граждан Узбекистана и еще двое получили травмы, подтвердил МИД страны. Президент Шавкат Мирзиеев поручил доставить на родину тела погибших и пострадавших спецбортом Минобороны, сообщили в МЧС республики.

"Президент Узбекистана поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения и транспорта, а также Агентству по внешней трудовой миграции доставить погибших и пострадавших граждан домой на специальном самолете Министерства обороны", - говорится в сообщении.

Российские чиновники помогают пострадавшим, отметили в МЧС.

Примерно в 3 часа ночи на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" ехавший в сторону Москвы минивэн JAC M3 с иностранными регистрационными номерами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. Сообщалось, что погибли семь пассажиров минивэна, еще двое пострадали. Затем СКР сообщил, что жертв стало восемь.