АЕБ видит резкое замедление спроса на авторынке РФ, по ряду брендов - на 40-50%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спрос на российском авторынке с конца прошлого года существенно замедлился, по некоторым автомобильным брендам - на 40-50%, отмечают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Если говорить о стороне продаж, сейчас наблюдается резкое торможение спроса - трафик падает по некоторым брендам до 40-50%. "Труба" поставок, которая двигалась с сентября-октября, начинает приходить, то есть, стоки растут. И здесь какая проблема - финансирование этих стоков становится очень дорогим", - сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев на годовой пресс-конференции ассоциации о результатах авторынка.

Он отметил, что причиной роста издержек становится высокая ключевая ставка, снижения которой в АЕБ в ближайшие месяцы не ожидают. "Сейчас мы видим, что ключевая ставка не планирует снижаться. ЦБ заявляет в некоторых комментариях, что средневзвешенная ставка может быть порядка 14% в течение всего года. Это означает, что где-то со второго полугодия возможно ее снижение до какого-то уровня. Но явно не ниже 10%, скорее всего. Это говорит о том, что в первом квартале мы будем существовать в достаточно сложных условиях перезатоваривания стоков и резкого уменьшения клиентского трафика", - сказал Калицев.

Калицев констатировал, что сложившаяся ситуация стимулирует ценовую конкуренцию на авторынке. "Появляются промо, появляются разные поддержки клиентов. Должны появляться и поддержки дилеров, потому что дилеры начинают испытывать сложности с финансированием", - отметил глава комитета автопроизводителей АЕБ.