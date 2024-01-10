"Автостат" ждет роста легкового авторынка России в 2024 году на 18%

Оптимистичный сценарий предполагает рост рынка на 32%, пессимистичный - снижение на 5,5%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году могут вырасти на 18%, до 1,25 млн штук, прогнозируют эксперты аналитического агентства "Автостат". Этот базовый прогноз был обнародован на онлайн-конференции агентства.

Оптимистичный прогноз предполагается рост рынка до 1,4 млн автомобилей (+32% к 2023 году). Пессимистичный сценарий предполагает снижение продаж год к году на 5,5%, до 1 млн единиц.

Как отметил директор "Автостата" Сергей Целиков, в агентстве допускают сценарий роста авторынка и выше отметки в 1,4 млн шт. Предпосылкой для этого, в частности, является относительно большой для российского рынка объем ввезенных в страну в 2023 году автомобилей - почти 1,1 млн штук, включая 706,7 тысячи новых (рост в 3,7 раза к 2022 году), в основном из Китая, а также 387,1 тысячи штук с пробегом (рост в 1,5 раза), более половины которых - из Японии.

Целиков добавил, что продолжается и восстановление производства внутри страны. По данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в России было выпущено 481,6 тысячи автомобилей (+17,5%).

Насыщение авторынка локально произведенной и импортной продукцией, по мнению эксперта, будет стимулировать рост конкуренции между продавцами автомобилей и снижение цен на машины.

"За последние, наверное, четыре года сформировался достаточно большой отложенный спрос. В России живут почти 150 млн человек, и надо ежегодно менять, обновлять парк примерно на 1,8-2 млн машин. Все эти годы рынок был ниже, и все эти годы люди фактически удлиняли срок владения - продолжали ездить на том, что есть, либо пересаживались на б/у-автомобили. Мое ощущение, что хороших, свежих машин на "вторичке" становится все меньше, и придется выбирать что-то (на рынке новых автомобилей - ИФ) - скорее всего "Россию" либо "Китай". Другого практически ничего нет", - добавил Целиков.

По данным АО "Паспорт промышленный консалтинг" (ППК, совместное предприятие "Автостата" и АО "Электронный паспорт"), продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году выросли на 69%, до 1,06 млн штук. Рынок легковых автомобилей с пробегом, по подсчетам агентства, за прошлый год достиг около 5,7 млн машин (+17%).