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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

АСВ в кассации не добилось запрета экс-главе "Огней Москвы" Марии Росляк покидать РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в четверг поддержал отказ судов нижестоящих инстанций запретить по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) экс-президенту банка "Огни Москвы" Марии Росляк, дочери бывшего вице-мэра Москвы, выезд из РФ.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу АСВ.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 2 октября 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 21 июля отказал АСВ в установлении для Росляк временного ограничения на выезд из РФ.

В оспариваемом определении суда говорилось, что "доказательств необходимости введения в отношении должника таких мер, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации, не представлено". При этом доводы финансового управляющего о том, что "должник чинит препятствия" в доступе в принадлежащее ей "недвижимое имущество признаются судом необоснованными, противоречащими материалам дела".

Московский арбитражный суд 14 августа 2017 года по заявлению банка "Развитие-Столица" признал Росляк несостоятельной (банкротом). Тогда суд включил в реестр кредиторов ее долг перед банком "Развитие-Столица" в размере около 24,9 млн рублей.

5 декабря 2017 года суд включил в ее реестр кредиторов требование компании "Профорд Инвестментс Лимитед" в размере 354 млн рублей, а 22 декабря 2017 года - требование банка "Огни Москвы" в размере 6 млрд 27 млн рублей.

Басманный суд Москвы в феврале 2016 года приговорил Росляк к четырем годам колонии по делу о растрате средств банка "Огни Москвы". Но исполнение приговора было отсрочено на 14 лет в связи с беременностью осужденной и наличием у нее двух несовершеннолетних детей.

Арбитражный суд Москвы признал банк "Огни Москвы" банкротом в июне 2014 года, конкурсным управляющим было назначено АСВ.

АСВ Огни Москвы Мария Росляк
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