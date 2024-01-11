АСВ в кассации добилось запрета экс-предправления СБ банка Мельникову выезжать из РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в среду, 10 января, по итогам рассмотрения жалобы Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) установил бывшему председателю правления московского Судостроительного банка (СБ банк) Василию Мельникову "временное ограничение на выезд из Российской Федерации".

Как следует из резолютивной части постановления суда, размещенной на сайте, кассационный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций, отказавшие АСВ в установлении Мельникову запрета выезжать за пределы РФ.

В материалах дела говорится, что АСВ подало кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы от 23 августа 2023 года и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2023 года об отказе агентству в установлении запрета выезжать экс-банкиру из страны в рамках дела о его банкротстве.

Арбитражный суд Москвы 7 июня 2023 года признал обоснованным заявление СБ банка в лице АСВ о банкротстве Мельникова и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Суд тогда включил в его реестр кредиторов долг перед банком в размере 27,3 млрд рублей. 15 ноября того же года суд признал бывшего банкира банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Арбитражный суд Москвы 4 марта 2020 года отказал АСВ в привлечении восьми экс-руководителей СБ банка к субсидиарной ответственности на сумму 27,3 млрд рублей в связи с пропуском агентством срока исковой давности, а также тем, что суд "пришел к выводу об отсутствии вины ответчиков в банкротстве банка".

Среди ответчиков и бывший предправления банка Мельников.

Девятый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении жалобы агентства 10 сентября 2020 года отменил определение Арбитражного суда Москвы об отказе в иске и решил взыскать с экс-руководителей банка солидарно 27,3 млрд рублей.

Кассационный суд 8 февраля 2021 года оставил в силе решение судов двух инстанций о привлечении шести бывших руководителей СБ банка к субсидиарной ответственности на сумму 27,3 млрд рублей.

17 декабря 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 12 октября по заявлению АСВ арестовал имущество каждого из восьми бывших руководителей СБ банка на сумму 27,3 млрд рублей.

Суд первой инстанции в октябре 2020 года принял меры обеспечения для исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, который 10 сентября 2020 года удовлетворил иск АСВ.

ЦБ РФ в начале апреля 2015 года сообщил, что отрицательный капитал СБ банка составил порядка 39 млрд рублей. Регулятор обнаружил признаки вывода активов из банка и направил в Генпрокуратуру РФ и МВД информацию о действиях с признаками уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Судостроительного банка.

В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал Судостроительный банк банкротом, открыл конкурсное производство в отношении должника и назначил конкурсным управляющим АСВ.

Выступая тогда на заседании, представитель ЦБ РФ сообщил, что на момент отзыва лицензии (16 февраля 2015 года - ИФ) неисполненные требования кредиторов составили 9,4 млрд рублей. При этом активы банка оцениваются в 14,6 млрд рублей, а обязательства перед кредиторами - в 47,8 млрд рублей. Таким образом, обязательства банка превысили стоимость активов более чем на 33 млрд рублей.

По итогам 2014 года СБ банк занимал 84-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Объем средств физлиц в этом банке, по данным рэнкинга, составлял 21,79 млрд рублей (72-е место).