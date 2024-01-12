Интерес российских туристов к Китаю вырос после запуска прямых рейсов на Хайнань

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Продажи туров на китайский курортный остров Хайнань начали активно расти после запуска в конце декабря прямого рейса "Аэрофлота" из Москвы в Санью, хотя пока доля этого направления в общем объеме зарубежных туров невелика, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные агрегаторов и туроператоров.

"Полетная программа на Хайнань открылась 27 декабря. Уже на следующий день стал заметен всплеск объема заказов на направлении. Однако пока российские туристы покупают только несколько десятков туров в неделю", - сообщил директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев.

Тем не менее, эксперт полагает, что китайский остров будет набирать популярность и составит конкуренцию привычным азиатским направлениям, так как россияне любят проводить зимний отдых на пляжах, а Хайнань как раз предоставляет такую возможность.

Как пояснили в компании "Слетать.ру", пока Китай не входит в топ-10 востребованных направлений, располагаясь лишь на 13-й строчке с долей 0,35% от общего объема заявок. Однако, по словам директора по продвижению агрегатора пакетных туров Елизаветы Тимошенко, спрос быстро растет после появления прямых рейсов.

"Бронируют поездки, как правило, за месяц до вылета, а максимальная глубина продаж достигает августа. Средняя продолжительность путешествий составляет 11-12 ночей. Предпочтение туристы отдают отелям 5*, на них приходится 67,5% продаж, а наиболее распространенный тип питания - завтраки, доля такого размещения составляет 79%", - уточнила эксперт.

За счет спроса на Хайнань растут продажи туров в Китай в целом. Так, у сети агентств "Магазин горящих путевок" (МГП) месяц назад страна не входила даже в первую десятку, а сейчас на восьмом месте среди самых популярных направлений.

"Спрос на Хайнань активно растет с 20-х чисел декабря, увеличившись к нынешнему моменту практически в 10 раз. Понятно, что база изначально была низкой и объемы продаж в разы ниже, чем в 2019 году. В общем объеме продаж на Китай в нашей сети приходится пока также, как и у агрегаторов, меньше процента, но прогресс налицо", - сказал гендиректор сети и глава комитета Российского союза туриндустрии по агентской деятельности Сергей Агафонов.

По данным МГП, средняя стоимость тура на Хайнань сопоставима со средним чеком на курортах Таиланда, ОАЭ и Шри-Ланки.

В допандемийном 2019 году на Хайнане отдохнуло около 300 тыс. российских туристов.