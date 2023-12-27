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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Туроператоры надеются на рост числа зарубежных рейсов у российских авиакомпаний

При этом спрос на зарубежный отдых заметно не вырастет из-за дороговизны

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году у российских авиакомпаний станет больше самолетов, которые можно использовать на зарубежных маршрутах, в результате доля международных рейсов может вырасти до 33%, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"После завершения российскими авиакомпаниями процедуры урегулирования вопросов лизинга и страхования доля пассажиров международных рейсов в общем пассажиропотоке российских авиакомпаний может составить порядка 33% в 2024 году", - сообщил эксперт.

В АТОР напомнили, что при финансовой поддержке со стороны государства авиакомпании S7, "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот" завершили "очистку" 92 самолетов. Теперь эти лайнеры смогут летать за рубеж.

АТОР сообщает, что "Уральские авиалинии" уже объявили о начале полетов в ОАЭ, Узбекистан и Турцию, а также готовятся открыть рейсы в Азербайджан. S7 планирует летать в Бангкок из Иркутска, "Аэрофлот" возобновляет рейсы во Вьетнам, на Хайнань и в Гонконг. В 2024 году может быть запущена полетная программа на Филиппины.

При этом туроператоры не ждут большого роста спроса на зарубежный отдых из-за его высокой стоимости. На отдельных маршрутах перевозок уже больше, чем нужно.

"Конечно, новых доступных емких туристических направлений не так много. Но нужны рейсы в СНГ, возможно расширение полетной программы в Египет, планирование более эффективной самостоятельной чартерной программы по турецким направлениям. Расширение международной маршрутной сети в любом случае позитивно отразится на туротрасли, так как благодаря новым самолетам перевозчики смогут эффективнее проводить ротации эффективнее, сократить сроки ремонтов", - рассказал Мурадян.

По прогнозу ассоциации, летать за рубеж в 2024 году россияне станут больше, хотя и не так, как до пандемии, когда соотношение пассажиропотока на внутренних и международных рейсах перевозчиков РФ составляло примерно 60 на 40.

"Россияне адаптировались, привыкли, людям надо летать за границу: у людей есть учеба, работа, недвижимость, семья и другие цели поездок. Да и туристы отбросили многие страхи и все чаще возвращаются к планированию международных путешествий", - отмечает АТОР.

Ранее в Минтрансе заявляли, что в 2023 году соотношение внутренних и международных перевозок у российских авиакомпаний составляет 80 на 20. С января по сентябрь 2023 года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж, это на 23% больше, чем за тот же период годом ранее.

АТОР Египет Минтранс СНГ Space Travel Артур Мурадян
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