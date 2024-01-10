Турпоток в Таиланд из России в 2023 году превысил показатель 2019 года

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Таиланд в 2023 году принял 1,48 млн российских туристов, что на 10 тыс. больше, чем в допандемийном 2019 году, спрос на направление в 2024 году также будет высоким, сообщает Российский союз туриндустрии, ссылаясь на данные управления по туризму Таиланда (ТАТ).

В 2019 году Таиланд посетили 1,47 млн россиян, в 2022 году - 435 тысяч.

"Туроператоры отмечают, что спрос на направлении весь прошлый год превышал ожидания, а сейчас россияне продолжают активно бронировать Таиланд до конца зимнего сезона", - отметили в союзе.

Как рассказал вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин, весь 2023 год Таиланд продавался очень активно, за осенние месяцы его объемы практически удвоились.

"Российский рынок восстанавливается быстрее всех неазиатских. Этому способствуют, прежде всего, безвизовый режим и обилие перевозки. Таиландские авиакомпании не выполняют прямые рейсы в Россию, но российские перевозчики поставили и регулярные, и чартерные рейсы из большого количества городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом сохраняется спрос и на стыковочные рейсы", - сказал он.

Эксперт полагает, что спрос на Таиланд будет высоким и в 2024 году.

"Вместе с ОАЭ, Египтом, Шри-Ланкой и Турцией он сейчас входит в топ-5 по продажам. В 2024 году мы ждем роста не менее, чем на 10% по сравнению с прошлым годом", - пояснил Горин.

Другие туроператоры также отмечают, что спрос на направлении остается высоким и в 2024 году.

"Таиланд на остаток января и февраль продается так же бодро, как и весь предыдущий год. Причем туристы берут и прямые чартерные рейсы, и регулярные, и стыковочные. Среди особенностей спроса я бы отметила растущий интерес к менее известным островам и курортам Таиланда, к северу страны, откуда можно отправиться в экскурсионные поездки в Камбоджу", - сообщила директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

Один из главных стимулов роста турпотока, по ее мнению, - обширная перевозка.

"Рейсов много, в том числе стыковочных арабских и китайских авиакомпаний. В целом средний чек по сравнению с прошлым годом практически не изменился и составляет $1200 на человека с дорогой. При этом подавляющая часть стоимости пакета приходится на перелет, он обходится примерно в $1 тысячу. Тем не менее, благодаря огромному выбору размещения Таиланд остается самым доступным вариантом отдыха в Юго-Восточной Азии. Для примера, средний чек на Хайнань - от $1800", - объяснила Домостроева.

Она добавила, что конкуренция между азиатскими направлениями обостряется.

"Россияне очень любят Таиланд, и отложенный спрос еще не реализован полностью, он будет оставаться высоким. Но с конца декабря полетели прямые рейсы на китайский курортный остров Хайнань. Прямым конкурентом Таиланда его не назовешь, но какую-то часть его потока он точно получит. Одновременно "Аэрофлот" начал полетную программу в Гонконг, что также расширяет возможности попасть в другие страны Юго-Восточной Азии. С конца января начинаются прямые рейсы во Вьетнам, и мы видим, что желающих немало. Шри-Ланка ввела для россиян бесплатные визы, а отели Мальдив буквально соревнуются, кто предоставит туристам лучшие скидки. Так что предпосылок для такого же скачкообразного роста турпотока в этом году, как было в 2023, я пока не вижу", - сказала Домостроева.

Всего Таиланд в 2023 году принял 28 млн иностранных туристов. Больше всего приехало из Малайзии (4,56 млн), на втором месте - Китай (3,5 млн), на третьем - Южная Корея (1,65 млн), затем идет Индия (1,61 млн), замыкает первую пятерку Россия.