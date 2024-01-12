Гендиректор РЖД сообщил о росте экспортных перевозок по сети компании на восток на 7%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Экспортные перевозки по сети ОАО "Российские железные дороги" в восточном направлении выросли в 2023 году на 7% к 2022 году, сообщил президенту Владимиру Путину генеральный директор компании Олег Белозеров.

"Все (транспортные - ИФ) коридоры, уважаемый Владимир Владимирович, дают прирост. Все. Восток - плюс 5% в целом, экспорт - плюс 7%. Отдельно, особняком стоят перевозки с Китаем. Вы обращали внимание, что будет рост товарооборота с Китаем - более 200 миллиардов (долларов - ИФ). Мы это видим в объеме перевозок", - сказал он.

Говоря о грузоперевозках по международному транспортному коридору "Север-Юг", Белозеров отметил, что там "прирост по всем ветвям достаточно серьезный".

"Еще одна тенденция за последние 20 лет, на которую мы обратили внимание, тоже очень интересная для нас, железнодорожников. Раньше мы только 40% экспорта доставляли через порты, а сейчас 78% груза мы железной дорогой доставляем в порт, и он уходит на экспорт. То есть для нас эта связка с портами очень важная и порты очень хорошо развиваются", - добавил глава монополии.