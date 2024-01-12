Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Гендиректор РЖД сообщил о росте экспортных перевозок по сети компании на восток на 7%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Экспортные перевозки по сети ОАО "Российские железные дороги" в восточном направлении выросли в 2023 году на 7% к 2022 году, сообщил президенту Владимиру Путину генеральный директор компании Олег Белозеров.

"Все (транспортные - ИФ) коридоры, уважаемый Владимир Владимирович, дают прирост. Все. Восток - плюс 5% в целом, экспорт - плюс 7%. Отдельно, особняком стоят перевозки с Китаем. Вы обращали внимание, что будет рост товарооборота с Китаем - более 200 миллиардов (долларов - ИФ). Мы это видим в объеме перевозок", - сказал он.

Говоря о грузоперевозках по международному транспортному коридору "Север-Юг", Белозеров отметил, что там "прирост по всем ветвям достаточно серьезный".

"Еще одна тенденция за последние 20 лет, на которую мы обратили внимание, тоже очень интересная для нас, железнодорожников. Раньше мы только 40% экспорта доставляли через порты, а сейчас 78% груза мы железной дорогой доставляем в порт, и он уходит на экспорт. То есть для нас эта связка с портами очень важная и порты очень хорошо развиваются", - добавил глава монополии.

Олег Белозеров РЖД Владимир Путин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне над Белгородской областью

Суд в РФ удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

Суд в РФ удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"
Операция США и союзников против хуситов

В Кремле назвали нелегитимными удары США и Великобритании по Йемену

МИД России пообещал "болезненные меры" в случае конфискации активов РФ на Западе

МИД России пообещал "болезненные меры" в случае конфискации активов РФ на Западе

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Российские противолодочные самолеты выполнили полет недалеко от границы с США

Сотрудника пензенского режимного объекта задержали за сотрудничество со спецслужбой Польши

США ввели санкции против трех юрлиц и физлица из РФ за передачу ракет из КНДР

"Русский добровольческий корпус" внесли в список террористических организаций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });