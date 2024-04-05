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РЖД ожидают роста грузоперевозок с Китаем на 7% в 2024 г.

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2024 г. ожидает роста грузоперевозок с Китаем на 7% к 2023 г., сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

"По направлению с Китаем у нас в I квартале (2024 г. - ИФ) по объему перевозок динамика положительная - плюс 8% (к I кварталу 2023 г. - ИФ), в абсолютных цифрах - плюс 3,2 млн тонн. Мы перевезли 42,5 млн тонн суммарно за I квартал. Через китайские погранпереходы у нас рост на 21%, также есть рост в Китай через морские порты на 3%. Мы ожидаем роста в сообщении с Китаем по этому году порядка 7%", - сказал он.

Отвечая на вопрос роста транзита из Китая в Европу через территорию России на фоне ситуации в Красном море, Шило отметил, что сроки доставки грузов по ж/д от границ Китая до границ ЕС по-прежнему составляют от 5 до 7 дней, что в среднем в 3-5 раз быстрее, чем по морю.

"Есть некое изменение тенденций по этому году. Мы действительно видим рост контейнерного транзита между Китаем и Европой. В I квартале он прирос на 44% к аналогичному периоду прошлого года - то есть почти 90 тыс. TEU мы перевезли. И вторая тенденция - это транзит между Белоруссией и Китаем. Могу сказать, что он тоже вырос к аналогичному периоду прошлого года на 68%, мы суммарно перевезли там порядка 135 тыс. TEU.", - рассказал он.

Говоря о прогнозах на год, Шило отметил, что РЖД видят сохраняющийся спрос на перевозки из Китая в Европу: "Рассчитываем, что рост транзитных перевозок по II кварталу будет тоже порядка 30-40%".

Алексей Шило Китай РЖД
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