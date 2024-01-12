РЖД в 2023 году увеличили погрузку угля на Дальнем Востоке на 6%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2023 году увеличила погрузку на 5,1% по сравнению с показателем 2022 года - до более 74,1 млн тонн, сообщила пресс-служба филиала. Погрузка угля в 2023 году выросла на 5,7% - до 34,6 млн тонн (46,7% общего объема грузов).

Годовая погрузка строительных грузов увеличилась в 1,4 раза, до 3,4 млн тонн, железной и марганцевой руды - на 9,8%, до 2,8 млн тонн, цемента - на 4,8%, до 1,2 млн тонн, зерна - более чем в 1,5 раза, до 300,6 тыс. тонн.

Погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на 9%, до 8,8 млн тонн, лесных грузов - на 19,7%, до 2,6 млн тонн, грузов в контейнерах - на 9,4%, до 2,3 млн тонн.

При этом в декабре погрузка на сети ДВЖД осталась на уровне декабря 2022 года - почти 6,2 млн тонн.

Грузооборот ДВЖД в 2023 году составил более 238,1 млрд тонно-километров, что на 1,3% больше, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что ДВЖД в 2022 году увеличила погрузку на 7,2% относительно 2021 года, до более чем 70 млн тонн. В том числе погрузка угля выросла на 7,2% и составила 32 млн тонн (45,7% общего объема грузов за 2022 год).

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести регионов: по Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Якутии и Еврейской АО.