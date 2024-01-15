Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Эксперт Минздрава не видит значительного роста числа россиян с алкозависимостью

Эксперт Минздрава не видит значительного роста числа россиян с алкозависимостью
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Данные Росстата не дают основания говорить о существенном росте количества людей с алкогольной зависимостью в России, сообщила "Интерфаксу" директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

"Данные, приведенные в отчете Росстата, не дают основания говорить о значительном росте. Скорее, их можно назвать незначительными колебаниями с учётом приведённого определённого периода, когда была пандемия", - сказала Клименко, комментируя данные в СМИ о том, что в РФ начало расти число людей с алкогольной зависимостью.

В РоссииБолее трети россиян признались, что не употребляют алкогольЧитать подробнее

По ее словам, во время пандемии COVID-19 некоторые исследователи предсказывали значительный рост потребления алкоголя. "Однако этого не произошло, что, по-видимому, было связано с введёнными ограничениями на передвижение населения, когда "наши" пациенты больше находились под контролем своей семьи", - отметила директор центра.

Клименко добавила, что в России реализуются эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма. Она напомнила, что в декабре правительство утвердило новую Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Её главные цели - снизить потребление алкоголя, а также заболеваемость, инвалидность и смертность, связанные с потреблением спиртных напитков.

В РоссииВ Роспотребнадзоре приветствовали отнесение алкомороженого к спиртномуЧитать подробнее

"Главным итогом этой работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. К 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 литров. Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья и, главное, повысить качество и продолжительность жизни граждан", - отметила Клименко.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в России впервые за 10 лет зафиксирован рост числа случаев постановки диагноза "алкогольная зависимость". Такие данные были обнаружены в сборнике Росстата "Здравоохранение в России-2023", опубликованном в конце декабря.

Минздрав РФ Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Защита обжаловала арест Сергея Удальцова

Вторая смена сохранилась в 15% российских школ

Вторая смена сохранилась в 15% российских школ

Программа скидок на автокредиты для семей с детьми запущена на Дальнем Востоке

Программа скидок на автокредиты для семей с детьми запущена на Дальнем Востоке

Один человек погиб в результате подтопления шахты в Воркуте

Грунтовые воды прорвало на шахте "Заполярная" в Воркуте

В РФ стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

В РФ стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

Что произошло за день: воскресенье, 14 января

Потребление газа в РФ в Единой системе газоснабжения обновило рекорд

Энергетики начали подачу тепла в дома жителей Липецка после аварии

В тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больница

В тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больница
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });