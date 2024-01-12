Росптицесоюз назвал цены на яйца в РФ одними из самых низких в мире

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году произвела 46,3 млрд штук яиц против 46,1 млрд штук в 2022 году, следует из данных, представленных журналистам Росптицесоюзом. Яйца в России остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире, считают в организации.

Как сообщила гендиректор союза Галина Бобылева, производство второй год подряд находится на максимальном уровне и в 2023 году стало рекордным. По сравнению с 2021 годом оно выросло на 1,4 млрд штук, заявила Бобылева, не приведя показателей производства.

По данным Росстата, в 2021 году отрасль произвела 44,9 млрд яиц. Таким образом, в 2023 году их выпуск составил 46,3 млрд штук, что на 0,2 млрд штук больше, чем в 2022 году (46,1 млрд штук, по данным Росстата).

"Несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию, за последние 10 лет объем производства яиц в сельхозорганизациях вырос в пределах 20%. Потребление яиц на душу населения сегодня составляет более 285 штук в год. Таким образом, РФ входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением, является шестым производителем в мире. РФ также занимает четвертое место в мире по производству мяса птицы", - сказала Бобылева, подчеркнув, что яйца в РФ остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире.

По ее словам, отрасль и в дальнейшем готова наращивать объемы производства при устойчивом спросе и гарантии реализации продукции. Принимаемые правительством и бизнес-сообществом меры по стабилизации ценовой ситуации уже дают положительные результаты, сказал она.

Бобылева напомнила, что в числе таких мер - заключение долгосрочных контрактов с торговыми сетями. "Доля таких контрактов в общем объеме продаж должна быть не менее 75%, что позволит минимизировать риски спекулятивного роста цен", - считает она.

Как сообщал ранее Минсельхоз, за последние две недели оптовые цены у производителей яиц сократились на 2,5% (яйца первой категории) и 4,2% (яйца второй категории). В ближайшее время ведомство ожидает снижения и в торговых сетях.