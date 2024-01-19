На крупной птицефабрике в Астраханской вновь выявлена вспышка гриппа птиц

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выпустил постановление о введении карантина на птицефабрике "Владимировская", где была выявлена вспышка гриппа птиц.

"Определить эпизоотическим очагом по высокопатогенному гриппу птиц территорию ООО "Птицефабрика "Владимировская", расположенного в селе Покровка Ахтубинского района; угрожаемой зоной - территорию в радиусе 5 км от границ очага", - говорится в постановлении главы региона, которое размещено на официальном портале правовой информации области.

Зоной наблюдения определена территория радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны.

Региональная служба ветеринарии своим постановлением определила план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага гриппа птиц на птицефабрике.

Официальных комментариев от областного Минсельхоза и межрегионального управления Россельхознадзора "Интерфаксу" получить не удалось.

В конце 2020 года на птицефабрике "Владимировская" также была зафиксирована вспышка гриппа птиц. Тогда все поголовье птицы было уничтожено.

В Астраханской области действуют три птицефабрики, специализирующиеся на производстве яиц: ГПАО СХП "Птицефабрика "Харабалинская", ООО "Птицефабрика "Владимировская" и ООО "Аланар Агро" (бывшая ГПАО СХП "Птицефабрика "Степная").

Согласно данным ЕГРЮЛ, выручка ООО "Птицефабрика "Владимировская" в 2022 году составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль по РСБУ - 242 млн рублей. Единственным владельцем птицефабрики является Александр Топилин, ему также принадлежит "Птицефабрика Маркинская" в Ростовской области, комбинат хлебопродуктов "Заволжье" и сельхозпредприятие "Лозное" в Волгоградской области.