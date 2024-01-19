Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

На крупной птицефабрике в Астраханской вновь выявлена вспышка гриппа птиц

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выпустил постановление о введении карантина на птицефабрике "Владимировская", где была выявлена вспышка гриппа птиц.

"Определить эпизоотическим очагом по высокопатогенному гриппу птиц территорию ООО "Птицефабрика "Владимировская", расположенного в селе Покровка Ахтубинского района; угрожаемой зоной - территорию в радиусе 5 км от границ очага", - говорится в постановлении главы региона, которое размещено на официальном портале правовой информации области.

Зоной наблюдения определена территория радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны.

В РоссииАстраханские птицефабрики начнут продавать яйца по цене ниже рыночнойАстраханские птицефабрики начнут продавать яйца по цене ниже рыночнойЧитать подробнее

Региональная служба ветеринарии своим постановлением определила план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага гриппа птиц на птицефабрике.

Официальных комментариев от областного Минсельхоза и межрегионального управления Россельхознадзора "Интерфаксу" получить не удалось.

В конце 2020 года на птицефабрике "Владимировская" также была зафиксирована вспышка гриппа птиц. Тогда все поголовье птицы было уничтожено.

В Астраханской области действуют три птицефабрики, специализирующиеся на производстве яиц: ГПАО СХП "Птицефабрика "Харабалинская", ООО "Птицефабрика "Владимировская" и ООО "Аланар Агро" (бывшая ГПАО СХП "Птицефабрика "Степная").

Согласно данным ЕГРЮЛ, выручка ООО "Птицефабрика "Владимировская" в 2022 году составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль по РСБУ - 242 млн рублей. Единственным владельцем птицефабрики является Александр Топилин, ему также принадлежит "Птицефабрика Маркинская" в Ростовской области, комбинат хлебопродуктов "Заволжье" и сельхозпредприятие "Лозное" в Волгоградской области.

Астраханская область Владимировская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Абхазия попросит Госдуму помочь в борьбе с монополией в поставках нефтепродуктов

В Думе не поддержали идею конфискации российских активов офшорных структур

В Думе не поддержали идею конфискации российских активов офшорных структур

В Росздравнадзоре прокомментировали трудности с лицензиями на обслуживание приборов

Убийство Владлена Татарского

Гособвинение попросило приговорить Дарью Трепову к 28 годам колонии

Гособвинение попросило приговорить Дарью Трепову к 28 годам колонии

Опрос показал положительное отношение к Ленину половины россиян

Опрос показал положительное отношение к Ленину половины россиян

В Кремле не считают события в Башкирии массовыми беспорядками

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

В Севастополе перекроют водоснабжение до вечера

В Севастополе перекроют водоснабжение до вечера
Убийство Владлена Татарского

Пострадавшие при теракте против Татарского требуют от Треповой свыше 41 млн руб.

Пострадавшие при теракте против Татарского требуют от Треповой свыше 41 млн руб.

УК "Первая" уменьшила сумму требований по иску к Euroclear до 104 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });