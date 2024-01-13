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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Пожару на складе в Петербурге присвоили максимальный ранг сложности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Возгорание в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга оценили как максимально сложное для тушения, сообщает в субботу пресс-служба городского главка МЧС.

"Пожару присвоен повышенный номер 5", - говорится в сообщении. Это самый высокий ранг сложности.

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К тушению привлекли 286 человек и 57 единиц техники. На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится и.о. прокурора Пушкинского района Михаил Носенок.

Утром в субботу в Пушкинском районе Петербурга начался пожар в складском комплексе на Московском шоссе, 153 размером 350 на 320 метров и высотой 20 метров. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Согласно открытым данным, по адресу Московское шоссе, 153 находится склад Wildberries.

Петербург Wildberries
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