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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на белгородское село

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинских дронов по территории Грайворонского городского округа.

"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель - водитель автомобиля", - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

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По данным главы региона, мужчина госпитализирован в Центральную районную больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Также оказались поврежденными три автомобиля, один из которых сгорел.

Ранее в субботу Гладков сообщил об ударах ВСУ по региону за минувшие сутки.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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