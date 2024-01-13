Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на белгородское село

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинских дронов по территории Грайворонского городского округа.

"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель - водитель автомобиля", - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным главы региона, мужчина госпитализирован в Центральную районную больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Также оказались поврежденными три автомобиля, один из которых сгорел.

Ранее в субботу Гладков сообщил об ударах ВСУ по региону за минувшие сутки.