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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Шесть белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах ВСУ, нанесенных по территории региона за минувшие сутки.

Белгородском районе по селу Устинка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" - 10 гранатометных выстрелов, по селу Щетиновка - три артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, в Щетиновке - с помощью одного БПЛА. В селе Красный Хутор с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено три минометных снаряда, по окраине села Богун-Город - три гранатометных выстрела. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено семь "прилетов". Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке дронов-камикадзе. В результате удара пострадали двое мирных жителей. У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго - сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. В настоящее время они находятся в медучреждениях.

Кроме того, повреждены три автомобиля, один из которых сгорел полностью. По окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано четыре "прилета". Пострадавших и разрушений нет. По окраине села Теребрено выпущено 6 минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил губернатор.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских и восемь минометных снарядов, по поселку Красное - шесть минометных снарядов, по селу Терезовка и хутору Марьино - по три минометных снаряда, по хутору Панков и селу Муром - по два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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