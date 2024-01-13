Семь белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об ударах, нанесенных со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Устинка выпущено три артиллерийских снаряда. В селах Солнцевка, Щетиновка и Журавлевка с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы системы ПВО по воздушным целям на 13 января выявлены повреждения в поселке Разумное: в одном частном домовладении выбиты окна. В поселке Новосадовый пострадал один автомобиль. В поселке Майский в частном домовладении выбиты окна", - написал он в своем телеграм-канале.

В Борисовском районе, по его данным, на окраине села Богун-Городок с помощью противодронного устройства посажен и обезврежен дрон-камикадзе. Также на окраине села с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено семь прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе в селе Козинка противник атаковал с помощью шести дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате атаки повреждены пять гражданских автомобилей. Из ствольной артиллерии обстреляли село Гора-Подол. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено, отметил Гладков.

На окраине села Пороз с БПЛА сброшено взрывное устройство, для обезвреживания которого была вызвана саперная группа Росгварии. Обошлось без последствий. По окраине села Безымено выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Дроновка - пять, по окраине села Козинка - один минометный снаряд. В населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селом Ивановская Лисица сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле.

В Краснояружском районе на окраине поселка Задорожный зафиксирован один прилет. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Балки выпущено по два минометных снаряда, по поселку Красное и селу Муром - семь и пять минометных снарядов соответственно. Также в Муроме произошло падение дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.