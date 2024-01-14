Один человек ранен при атаке украинскими дронами курского поселка Тёткино

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке со стороны Украины территории Глушковского района.

"На поселок Тёткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также, по его данным, в результате атаки в двух домовладениях оказались выбиты окна.