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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Курский губернатор сообщил о 1906 обстрелах региона с начала СВО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Территория Курской области с начала специальной военной операции была 1906 раз обстреляна со стороны Украины, а за первые восемь дней 2024 года - 41 раз, сообщил на оперативном совещании губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадавших и раненых с начала СВО было 68 гражданских лиц, к сожалению, 8 человек погибло. За первые дни 2024 года жертв не было", - продолжил он.

По его словам, с начала 2024 года поступило 49 сообщений о беспилотных летательных аппаратах, всего с начала СВО - 3 414 сообщений.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Украина Курская область СВО
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