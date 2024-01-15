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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Один человек погиб в результате подтопления шахты в Воркуте

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рабочий погиб в результате затопления участка шахты "Заполярная" в Воркуте утром в понедельник, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Республике Коми.

Из-за прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление шахты на глубине 600 м. На место выехали подразделения воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада. Всего в шахте находится смена из 60 человек.

На аварийном участке работали три человека, один пострадал. Его с ушибами и переломами госпитализировали. Одного рабочего ищут. Третий погиб, сообщили в МЧС.

Шахта "Заполярная" входит в состав АО "Воркутауголь". "Интерфакс" не располагает комментарием компании.

Коми Воркута МЧС РФ
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