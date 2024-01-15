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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Работы на подтопленном участке шахты в Коми остановлены, персонал эвакуирован

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Работники шахты "Заполярная" "Воркутаугля" выведены на поверхность, из-за прорыва подземных вод работы в забое шахты приостановлены, сообщает пресс-служба компании.

В понедельник в 04:28 на шахте "Заполярная" при сбойке выработки произошел непрогнозируемый прорыв подземных вод. В забое на момент происшествия находились три человека. Один пострадавший с легкими травмами доставлен в больницу, ему оказывают медицинскую помощь. Второй пострадавший обнаружен без признаков жизни. Третий работник без травм самостоятельно вышел на поверхность.

"Работники шахты выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены. На предприятии работает специально созданная комиссия, которая определит причины произошедшего", - говорится в сообщении.

Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку в связи с инцидентом на шахте. Будет дана оценка исполнения АО "Воркутауголь" законодательства об охране труда и промышленной безопасности опасных производственных объектов. Кроме того, будет проверена полнота и своевременность реализации полномочий должностными лицами органов госконтроля. По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Как сообщалось, утром 15 января из-за прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление шахты на глубине 600 м. На место выехали подразделения воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада. Всего в шахте находилась смена из 60 человек.

АО "Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России. Владельцем компании с весны 2022 года является "Русская энергия" Романа Троценко, который купил угольный актив у "Северстали" за 15 млрд рублей.

Воркута Воркутауголь Коми
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