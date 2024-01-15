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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Грунтовые воды прорвало на шахте "Заполярная" в Воркуте

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Грунтовые воды затопили участок шахты "Заполярная" в Воркуте, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"На участке шахты "Заполярная" в Воркуте произошел прорыв грунтовых вод. Пострадали двое горняков, один пропал без вести", - сказали в экстренных службах.

Всего в этот момент в забое находились 60 шахтеров.

"Со всеми, кроме одного, есть связь", - сказали в экстренных службах, добавив, что "авария произошла на горизонте 600 метров".

Шахта "Заполярная" входит в АО "Воркутауголь" в Республике Коми.

АО "Воркутауголь" – одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России. Владельцем компании с весны 2022 года является "Русская энергия" Романа Троценко, который купил угольный актив у "Северстали" за 15 млрд рублей.

Воркутауголь шахта "Заполярная" Воркута Коми
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