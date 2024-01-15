В Кремле выразили надежду на визит Путина в КНДР в обозримом будущем

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с официальным визитом в обозримом будущем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"У Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, и мы надеемся, что такой визит состоится, президент России посетит в обозримом будущем (КНДР - ИФ)", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", может ли визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию рассматриваться в качестве этапа подготовки к визиту Путина в Северную Корею.

По словам представителя Кремля, "сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам".

Песков также не исключил, что Путин может принять главу МИД КНДР Цой Сон Хи по итогам ее переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Что касается встречи для информирования президента об итогах переговоров двух министров, то такую встречу мы не исключаем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее сообщило, что глава МИД КНДР прибыла в Москву 14 января по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова. Ранее МИД РФ сообщал, что Цой Сон Хи 15-17 января посетит Россию с официальным визитом.