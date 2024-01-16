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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Главы МИД РФ и КНДР обсудят вопросы дальнейшего расширения сотрудничества

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен обсудить с коллегой из КНДР Цой Сон Хи расширение взаимодействия двух стран и ситуацию на Корейском полуострове.

"Сегодня мы с вами предметно обсудим актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее расширение нашего взаимодействия в практических областях", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД КНДР.

Он отметил, что переговоры глав МИД позволят "подвести предварительные итоги работы", начатой для выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров двух стран в минувшем сентябре. По словам Лаврова, "соответствующая работа уже активно ведется".

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По словам российского министра, политика США "и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР отнюдь не способствует движению в позитивном направлении". "Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности", - подчеркнул он.

"Безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами специальной военной операции на Украине", - сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД КНДР заявила, что сегодняшняя встреча "станет важным моментом для того, чтобы поднять двусторонние отношения на новый уровень, а также для достижения реальных благ для народов двух стран".

"Тот факт, что сейчас министры иностранных дел наших двух стран часто встречаются и углубляют товарищеские узы, является еще одним доказательством того, что корейско-российские дружественные отношения с давней историей дружбы и традициями энергично продвигаются вперед в соответствии с замыслами лидеров двух стран", - отметила Цой Сон Хи на встрече с российским министром.

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Она также заявила, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию "в сентябре прошлого года и корейско-российский саммит был очень важным моментом для поднятия дружественных отношений между двумя странами на новый уровень, а также в открытии новой вехи в противостоянии военным угрозам и провокациям объединенных империалистических сил".

"Нам также нужно добиться отчетливых результатов в реализации договоренностей, которые были достигнуты на десятом заседании межправкомиссии в ноябре прошлого года, чтобы способствовать энергичному развитию наших отношений. Мы обещаем, что в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы наши отношения были хорошими и в дальнейшем продолжали развиваться", - заявила Цой Сон Хи.

"Мы считаем, что на сегодняшней встрече мы добьемся хороших результатов по всему кругу вопросов", - добавила она.

КНДР МИД РФ Сергей Лавров Цой Сон Хи
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