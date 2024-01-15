Военные РФ заявили об отражении атак на купянском и краснолиманском направлениях

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за сутки отразили две атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в понедельник.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что в результате ударов потери украинской армии составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

"В районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что потери украинских сил за сутки на данном направлении составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области", - проинформировали в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

"На херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сообщили военные.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка (ЛНР), Спорное (ДНР), Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты "Точка-У", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также за сутки нанесены удары по базе горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и других боевых бронированных машин", - сказали в министерстве.