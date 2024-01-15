Комитет Думы одобрил проект о новом способе передачи кассового чека потребителю

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который уточняет работу предпринимателей с контрольно-кассовой техникой (ККТ) и вводит новый способ передачи кассового чека - через сайт ФНС.

Документ №500600-8 в ноябре 2023 г. внесло в парламент правительство.

Законопроект позволяет использовать сайт ФНС России "Мои чеки онлайн" как новый способ передачи кассового чека, чтобы пользователи не тратили деньги на печать бумажных чеков или отправку электронных чеков на почту или телефон. На этом сайте покупатели могут хранить электронные чеки и получать информацию о своих покупках, а также использовать чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

"Для пользователей ККТ устанавливается право направления кассовых чеков в ФНС России в случае согласия покупателя (клиента). При этом в кассовой чек должны быть внесены абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента), что позволит им получить доступ к своим кассовым чекам", - говорится в пояснительной записке. Данная норма, в случае принятия, вступит в силу через 180 дней после официального опубликования закона.

Законопроект также освобождает от применения ККТ индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. Предлагается упростить процесс регистрации ККТ через личный кабинет на портале государственных услуг и у изготовителя ККТ, а также сократить срок регистрации, перерегистрации и снятия ККТ с регистрационного учета с 10 до 5 дней.

Законопроект устанавливает, что требования к качеству печати могут быть установлены форматами фискальных документов, обязательными к использованию, которые в свою очередь утверждает ФНС. Эта норма встретила возражение со стороны комитета по бюджету, который в своем заключении напоминает, что согласно уже действующему закону о ККТ, все реквизиты, содержащиеся на кассовом чеке или бланке строгой отчетности, должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе. "Предлагаемое законопроектом изменений нуждается в дополнительном обосновании", - говорится в заключении комитета.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 18 января.