Минобороны заявило о поражении 12 дронов ВСУ за ночь

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ночь на вторник над Воронежской областью сбито пять беспилотников ВСУ и перехвачено три, над Белгородской областью перехвачено четыре украинских дрона.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее о поражении украинских дронов заявил губернатор Воронежской области.