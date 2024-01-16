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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Минобороны заявило о поражении 12 дронов ВСУ за ночь

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ночь на вторник над Воронежской областью сбито пять беспилотников ВСУ и перехвачено три, над Белгородской областью перехвачено четыре украинских дрона.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее о поражении украинских дронов заявил губернатор Воронежской области.

Белгород Воронеж Минобороны РФ
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