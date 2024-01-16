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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Система ПВО уничтожила украинские дроны в небе над Воронежем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников ВСУ.

"Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гусев в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Губернатор также отметил, что оперативные службы уже работают на местах.

"Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - говорится в сообщении.

Александр Гусев Воронеж
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