В Воронеже введен режим ЧС после атаки беспилотников

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Воронеже ввели городской режим ЧС после атаки беспилотников, сообщил в Telegram мэр города Вадим Кстенин.

Режим ЧС ввели, чтобы можно было быстрее оценить ущерб, нанесенный жилью и движимому имуществу и сделать ремонт, в том числе заменить выбитые окна.

Он добавил, что пострадавший дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии.

"Сейчас надо закрыть тепловой контур, считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать", - говорится в сообщении.

Ранее 16 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система ПВО сбила украинские беспилотники над Воронежем. По данным МЧС, обломки одного из БПЛА попали в квартиру, там пострадала 13- летняя девочка.

Минобороны России сообщило, что за ночь над Воронежской областью было сбито пять беспилотников.