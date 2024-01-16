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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

В Воронеже введен режим ЧС после атаки беспилотников

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Воронеже ввели городской режим ЧС после атаки беспилотников, сообщил в Telegram мэр города Вадим Кстенин.

Режим ЧС ввели, чтобы можно было быстрее оценить ущерб, нанесенный жилью и движимому имуществу и сделать ремонт, в том числе заменить выбитые окна.

Он добавил, что пострадавший дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии.

"Сейчас надо закрыть тепловой контур, считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать", - говорится в сообщении.

Ранее 16 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система ПВО сбила украинские беспилотники над Воронежем. По данным МЧС, обломки одного из БПЛА попали в квартиру, там пострадала 13- летняя девочка.

Минобороны России сообщило, что за ночь над Воронежской областью было сбито пять беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Воронеж МЧС Александр Гусев Вадим Кстенин Воронежская область
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