Минэнерго предложило послабления по заградпошлине для отдельных нефтепродуктов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минэнерго предложило отказаться от заградительной пошлины для ряда нефтепродуктов и продуктов нефтехимии при соблюдении определенных условий, а также разрешить не платить повышенную пошлину для компаний, перерабатывающих до 0,5 млн т, а не 1 млн т в год.

В середине декабря министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что Минэнерго изучает возможность выведения ряда производителей специфической продукции из-под действия повышенной экспортной пошлины.

Как говорится в письме первого замминистра энергетики Павла Сорокина на имя вице-премьера Александра Новака, с которым ознакомился "Интерфакс", Минэнерго в октябре-ноябре 2023 года проанализировало обращения нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий, которые производят и продукцию нефтехимии, и сырье для ее производства, а также ряда нефтепродуктов, которые столкнулись "с невозможностью экспорта продукции собственного производства (бензин газовый стабильный, фракция ароматических углеводородов, пироконденсат, авиационный бензин, масла, нефтяной вазелин, парафины и воски)".

По данным этих предприятий, большую часть этой продукции невозможно реализовать на внутреннем рынке из-за ее несоответствия качественным характеристикам, которые нужны потенциальным потребителям, поэтому невозможность их экспорта грозит "разгрузкой" производственных мощностей.

Заградительная пошлина для "непроизводителей" была введена на фоне роста экспорта моторного топлива, за которое производителями был получен "топливный демпфер". В октябре 2023 года на фоне топливного кризиса пошлина была повышена и распространена практически на все виды нефтепродуктов. Для отделения "производителей" от "непроизводителей" действует ряд критериев, в частности, компания должна была иметь свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, в соответствии с которым в 2022 году была осуществлена переработка более 1 млн тонн нефтяного сырья.

Теперь Минэнерго предлагает снизить этот порог до 0,5 млн т.

Кроме того, предлагается отказаться от заградительной пошлины при соблюдении определенных условий, касающихся минимального объема переработки, при экспорте бензина газового стабильного (переработка не менее 200 млн куб. попутного нефтяного газа), фракции ароматических углеводородов и пироконденсата (переработка не менее 400 тысяч т широкой фракции легких углеводородов), авиационного бензина (если экспортер имел либо декларацию о соответствии техрегламенту ЕАЭС, выданную до 1 апреля 2023 года, либо декларацию, выданную позже, но при условии, что с 1 января 2021 по 1 января 2023 года ему выдавалась декларация, впоследствии прекратившая свое действие). А также совсем вывести из-под повышенной пошлины смазочные масла, нефтяной вазелин, парафины и воски.

Письмо было направлено в адрес вице-премьера Александра Новака в начале декабря вместе с проектом соответствующего постановления, которое должны быть также согласовано Минфином, Минэкономразвития и ФТС.