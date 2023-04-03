"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Внуково" повысил основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в этом году на 12%, сообщает сайт предприятия.

Сбор за взлет-посадку увеличился с утвержденных в 2022 году 248 рублей до 278 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за авиационную безопасность - с 236 до 264 рублей.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях выросла с 82 до 92 рублей на одного пассажира, на международных линиях - со 116 до 130 рублей. Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних рейсах поднялся с 88 до 99 рублей за человека, на зарубежных - с 99 до 111 рублей.

Для иностранных авиакомпаний "Внуково" также подняло тарифы. Сбор за взлет-посадку вырос на 5%, до $11,8 за тонну МВМ, за авиабезопасность - на 4%, до $7,2 за каждого убывающего пассажира старше 2 лет. Сбор за пользование аэровокзалом увеличился на 5,5%, до $9,6.

Минимальный сбор "Внуково" для воздушных судов бизнес-авиации с МВМ менее 50 тонн и вместимостью менее 20 кресел поднялся на 5%, до $525 за каждое судно.

До этого в последний раз "Внуково" поднимало сборы в апреле прошлого года: для российских перевозчиков они выросли примерно на 7%, для иностранных - на 4,5%, сообщала пресс-служба аэропорта.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Внуково" - "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), "ЮТэйр", AZUR air, среди обслуживаемых иностранных - Turkish Airlines, AZAL, Armenia, Emirates.

"Домодедово" в последний раз повышал основные тарифы для российских авиакомпаний в октябре 2022 года, уровень индексации составил от 5 до 20%. С апреля этого года на 10% вырос ряд тарифов для иностранных компаний.

"Шереметьево" поднял ставки на обслуживание авиакомпаний в январе: для российских они выросли почти на 13%, для иностранных - на 8%.